rRootage

ABA Games tarafından
Kur
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Defeat autocreated huge battleships.

rRootage is an arcade style vertical shoot'em up with minimalist and psychedelic graphics.

Defeat bosses while dodging their bullets, and try the different game modes!

0.23 sürümdeki değişiklikler

neredeyse 20 yıl önce
Kurulu Boyut~8 MB
İndirme Boyutu5 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.158
LisansBSD 2-Clause FreeBSD License
Proje Web Sitesihttp://www.asahi-net.or.jp/~cs8k-cyu/
Yardımhttps://github.com/abagames/rrootage/blob/master/README.md
Manifestohttps://github.com/flathub/com.abagames.rRootage

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noiz2sa

A frenetic abstract shooter

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub com.abagames.rRootage

Çalıştır

flatpak run com.abagames.rRootage
Etiketler:
arcadebattleshipsshmupshootemup