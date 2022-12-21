rRootage
ABA Games tarafından
Defeat autocreated huge battleships.
rRootage is an arcade style vertical shoot'em up with minimalist and psychedelic graphics.
Defeat bosses while dodging their bullets, and try the different game modes!
0.23 sürümdeki değişiklikler
neredeyse 20 yıl önce
Kurulu Boyut~8 MB
İndirme Boyutu5 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.158
LisansBSD 2-Clause FreeBSD License
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