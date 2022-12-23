karlender

Florian Loers tarafından
Kur
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An adaptive GTK-4 calendar app.

Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.

Features:

  • CalDav syncing
  • Local calendars
  • Monthly event management
  • Daily event management

0.9.2 sürümdeki değişiklikler

2 ay önce
Kurulu Boyut~7 MB
İndirme Boyutu3 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum4.463
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Sorun Bildirhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Manifestohttps://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

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Punchclock

Track time for your tasks.

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub codes.loers.Karlender

Çalıştır

flatpak run codes.loers.Karlender