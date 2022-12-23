ldbfx
GZYangKui tarafından
Visual database management tool
ldbfx is a set of database management tools that can create multiple connections to facilitate the management of different types of databases such as mysql, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL server, MariaDB and mongodb.
1.0.0 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~9 MB
İndirme Boyutu3 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.234
LisansApache License 2.0
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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