ldbfx

GZYangKui tarafından
Kur
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Visual database management tool

ldbfx is a set of database management tools that can create multiple connections to facilitate the management of different types of databases such as mysql, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL server, MariaDB and mongodb.

1.0.0 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~9 MB
İndirme Boyutu3 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.234
LisansApache License 2.0
Proje Web Sitesihttps://github.com/databasefx/ldbfx
Sorun Bildirhttps://github.com/databasefx/ldbfx/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/cn.navclub.ldbfx

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub cn.navclub.ldbfx

Çalıştır

flatpak run cn.navclub.ldbfx