OpenBoard

Département de l'Instruction Publique (DIP-SEM) tarafından
Kur
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Interactive whiteboard for schools and universities

OpenBoard is an open source cross-platform teaching software for interactive whiteboard designed primarily for use in schools and universities. It can be used both with interactive whiteboards or in a dual-screen setup with a pen-tablet display and a beamer.

1.6.4 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~142 MB
İndirme Boyutu65 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum57.119
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://www.openboard.ch
Yardımhttps://openboard.ch/support.en.html
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://github.com/OpenBoard-org/openboard/pulls
Sorun Bildirhttps://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/ch.openboard.OpenBoard

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub ch.openboard.OpenBoard

Çalıştır

flatpak run ch.openboard.OpenBoard