OpenBoard
Département de l'Instruction Publique (DIP-SEM) tarafından
Interactive whiteboard for schools and universities
OpenBoard is an open source cross-platform teaching software for interactive whiteboard designed primarily for use in schools and universities. It can be used both with interactive whiteboards or in a dual-screen setup with a pen-tablet display and a beamer.
1.6.4 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~142 MB
İndirme Boyutu65 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum57.119
LisansGNU General Public License v3.0 only
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun