pw3270
Perry Werneck tarafından
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GTK Based 3270 terminal emulator
pw3270 is a modern, GTK-based, completely free tn3270 emulator.
Created originally for Banco do Brasil, it's now an official Brazilian Government Public Software project, and is used worldwide.
5.4 sürümdeki değişiklikler
5 ay önce
Kurulu Boyut~1 MB
İndirme Boyutu520 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.167
LisansGNU Lesser General Public License v3.0 only
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