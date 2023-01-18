pw3270

Perry Werneck tarafından
Kur

Access TN3270 hosts

GTK Based 3270 terminal emulator

pw3270 is a modern, GTK-based, completely free tn3270 emulator.

Created originally for Banco do Brasil, it's now an official Brazilian Government Public Software project, and is used worldwide.

5.4 sürümdeki değişiklikler

5 ay önce
Kurulu Boyut~1 MB
İndirme Boyutu520 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.167
LisansGNU Lesser General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://github.com/PerryWerneck/pw3270
Sorun Bildirhttps://github.com/PerryWerneck/pw3270/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/br.app.pw3270.terminal

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub br.app.pw3270.terminal

Çalıştır

flatpak run br.app.pw3270.terminal
Etiketler:
3270pw3270telnet