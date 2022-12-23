ytmdesktop

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Free cross platform Desktop Player for YouTube Music

YTMDesktop is a Free cross platform Desktop Player for YouTube Music. YTMDesktop have NO affiliation with Google or YouTube. YouTube Music are trademark of Google Inc.

v1.13.0 sürümdeki değişiklikler

neredeyse 3 yıl önce
Kurulu Boyut~402 MB
İndirme Boyutu234 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum48.897
LisansCreative Commons Zero v1.0 Universal
Proje Web Sitesihttps://ytmdesktop.app/
Manifestohttps://github.com/flathub/app.ytmdesktop.ytmdesktop

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.ytmdesktop.ytmdesktop

Çalıştır

flatpak run app.ytmdesktop.ytmdesktop