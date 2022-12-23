RedNotebook
Jendrik Seipp tarafından
Graphical diary and journal
Modern desktop diary and personal journaling tool. It lets you format, tag and search your entries. You can also add pictures, links and customisable templates, spell check your notes, and export to plain text, HTML, LaTeX or PDF.
2.29.6 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 2 ay önce
Kurulu Boyut~7 MB
İndirme Boyutu2 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum30.005
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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