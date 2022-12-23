RedNotebook

Jendrik Seipp tarafından
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  • Ekran Görüntüsü

Graphical diary and journal

Modern desktop diary and personal journaling tool. It lets you format, tag and search your entries. You can also add pictures, links and customisable templates, spell check your notes, and export to plain text, HTML, LaTeX or PDF.

2.29.6 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 2 ay önce
Kurulu Boyut~7 MB
İndirme Boyutu2 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum30.005
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://rednotebook.app
Yardımhttps://rednotebook.app/help.html
Sık Sorulan Sorularhttps://github.com/jendrikseipp/rednotebook/discussions
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://hosted.weblate.org/engage/rednotebook
Sorun Bildirhttps://github.com/jendrikseipp/rednotebook/issues
Uygulamaya katkıda bulunhttps://rednotebook.app/participate.html
Manifestohttps://github.com/flathub/app.rednotebook.RedNotebook

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.rednotebook.RedNotebook

Çalıştır

flatpak run app.rednotebook.RedNotebook
Etiketler:
diaryjournalnotebooknotes