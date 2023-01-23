Gummi

alexandervdm tarafından
Kur

The simple LaTeX editor

Gummi is a LaTeX editor written in the C programming language using the GTK+ interface toolkit. It was designed with simplicity and the novice user in mind, but also offers features that speak to the more advanced user.

0.8.3 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~11 MB
İndirme Boyutu4 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.016
LisansMIT License
Proje Web Sitesihttps://gummi.app/
Yardımhttps://github.com/alexandervdm/gummi/wiki/
Sorun Bildirhttps://github.com/alexandervdm/gummi/issues/
Manifestohttps://github.com/flathub/app.gummi.gummi

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.gummi.gummi

Çalıştır

flatpak run app.gummi.gummi
Etiketler:
editorlatex