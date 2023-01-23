Gummi
alexandervdm tarafından
The simple LaTeX editor
Gummi is a LaTeX editor written in the C programming language using the GTK+ interface toolkit. It was designed with simplicity and the novice user in mind, but also offers features that speak to the more advanced user.
0.8.3 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 1 yıl önce
Kurulu Boyut~11 MB
İndirme Boyutu4 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.016
LisansMIT License
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
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