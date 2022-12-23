Multiplication Puzzle

Michael Terry tarafından
drey.app
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Solve a math mystery

Multiplication Puzzle is a simple game inspired by the multiplication game inside the popular editor emacs.

You are presented with a long multiplication problem where a 3-digit number is multiplied by a 2-digit number, yielding two intermediate 4-digit number and a final 5-digit answer. However, all the digits are replaced by letters.

Your job is to discover which letters are which digits.

12.0 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 ay önce
Kurulu Boyut~143 KB
İndirme Boyutu55 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.875
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/mterry/gmult
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/mterry/gmult/-/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/app.drey.MultiplicationPuzzle

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flatpak install flathub app.drey.MultiplicationPuzzle

Çalıştır

flatpak run app.drey.MultiplicationPuzzle
Etiketler:
mpuz