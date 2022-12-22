Key Rack

Sophie Herold tarafından
drey.app
Kur

View and edit your apps’ keys

This app allows you do view and edit keys, like passwords or tokens, stored by apps.

This app is currently limited to a specific format used by some Flatpak apps.

0.2.0 sürümdeki değişiklikler

9 ay önce
Kurulu Boyut~3 MB
İndirme Boyutu1 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.672
LisansGNU General Public License v3.0 only
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/sophie-h/key-rack
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/sophie-h/key-rack/-/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/app.drey.KeyRack

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.drey.KeyRack

Çalıştır

flatpak run app.drey.KeyRack
Etiketler:
keypasswords