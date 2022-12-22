Key Rack
Sophie Herold tarafından
View and edit your apps’ keys
This app allows you do view and edit keys, like passwords or tokens, stored by apps.
This app is currently limited to a specific format used by some Flatpak apps.
0.2.0 sürümdeki değişiklikler
9 ay önce
Kurulu Boyut~3 MB
İndirme Boyutu1 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum1.672
LisansGNU General Public License v3.0 only
GNOME grubundaki diğer uygulamalarDaha fazla
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun