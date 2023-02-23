Elastic

Alexander Mikhaylenko tarafından
drey.app
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Design spring animations

Elastic allows to design and export spring physics-based animations to use with libadwaita.

Features:

  • Preview translation, rotation and scaling transformations.
  • See the animation curve and duration on a graph.
  • Drag a handle to see it return back with the spring physics.
  • Export C, JavaScript, Python, Vala or Rust code.

0.1.3 sürümdeki değişiklikler

3 ay önce
Kurulu Boyut~541 KB
İndirme Boyutu158 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.932
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/exalm/elastic
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/exalm/elastic/-/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/app.drey.Elastic

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.drey.Elastic

Çalıştır

flatpak run app.drey.Elastic
Etiketler:
adwaitagnomegtkanimationanimationsspring