Elastic
Alexander Mikhaylenko tarafından
Design spring animations
Elastic allows to design and export spring physics-based animations to use with libadwaita.
Features:
- Preview translation, rotation and scaling transformations.
- See the animation curve and duration on a graph.
- Drag a handle to see it return back with the spring physics.
- Export C, JavaScript, Python, Vala or Rust code.
0.1.3 sürümdeki değişiklikler
3 ay önce
Kurulu Boyut~541 KB
İndirme Boyutu158 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum2.932
LisansGNU General Public License v3.0 or later
GNOME grubundaki diğer uygulamalarDaha fazla
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