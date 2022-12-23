Dialect

The Dialect Authors tarafından
drey.app
Kur
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Translate between languages

A translation app for GNOME.

Features:

  • Translation based on Google Translate
  • Translation based on the LibreTranslate API, allowing you to use any public instance
  • Translation based on Lingva Translate API
  • Text to speech
  • Translation history
  • Automatic language detection
  • Clipboard buttons

2.1.1 sürümdeki değişiklikler

8 ay önce
Kurulu Boyut~4 MB
İndirme Boyutu1 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum90.303
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://github.com/dialect-app/dialect/
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://hosted.weblate.org/engage/dialect/
Sorun Bildirhttps://github.com/dialect-app/dialect/issues/
Manifestohttps://github.com/flathub/app.drey.Dialect

Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.drey.Dialect

Çalıştır

flatpak run app.drey.Dialect
Etiketler:
translatetranslation