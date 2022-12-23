Dialect
The Dialect Authors tarafından
Translate between languages
A translation app for GNOME.
Features:
- Translation based on Google Translate
- Translation based on the LibreTranslate API, allowing you to use any public instance
- Translation based on Lingva Translate API
- Text to speech
- Translation history
- Automatic language detection
- Clipboard buttons
2.1.1 sürümdeki değişiklikler
8 ay önce
Kurulu Boyut~4 MB
İndirme Boyutu1 MB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum90.303
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Zaman içinde kurulumlar
Elle Kurulum
Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun
Çalıştır
Etiketler: