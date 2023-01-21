Damask
Link Dupont tarafından
Automatically set wallpaper images from Internet sources
Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:
- wallhaven.cc
- Microsoft Bing Wallpaper of the day
- NASA Astronomy Picture of the Day
- Unsplash
0.2.0 sürümdeki değişiklikler
yaklaşık 1 ay önce
Kurulu Boyut~1 MB
İndirme Boyutu320 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum7.818
LisansGNU General Public License v3.0 or later
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GNOME grubundaki diğer uygulamalarDaha fazla
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