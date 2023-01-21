Damask

Link Dupont tarafından
drey.app
Kur

Automatically set wallpaper images from Internet sources

Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:

  • wallhaven.cc
  • Microsoft Bing Wallpaper of the day
  • NASA Astronomy Picture of the Day
  • Unsplash

0.2.0 sürümdeki değişiklikler

yaklaşık 1 ay önce
Kurulu Boyut~1 MB
İndirme Boyutu320 KB
Kullanılabilir Mimarileraarch64, x86_64
Kurulum7.818
LisansGNU General Public License v3.0 or later
Proje Web Sitesihttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask
Yardımhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Çevirilere Katkıda Bulunhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Sorun Bildirhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Manifestohttps://github.com/flathub/app.drey.Damask

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Zaman içinde kurulumlar

Elle Kurulum

Kurmadan önce kurulum kılavuzunu izlediğinizden emin olun

flatpak install flathub app.drey.Damask

Çalıştır

flatpak run app.drey.Damask
Etiketler:
wallpaper