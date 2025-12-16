/
NoMoreBackground
Adil Hanney மூலம்
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம்
பயனர் சாதன அணுகல்
சமூகத்தாள் கட்டப்பட்டது
இந்த செயலி சர்வதேச சமூகத்தால் திறந்த வெளியில் உருவாக்கப்பட்டது, மேலும்
GNU General Public License v3.0 only
இன் கீழ் வெளியிடப்பட்டது.
நிறுவப்பட்ட அளவு
~90.52 MiB
பதிவிறக்க அளவு
61.04 MiB
கிடைக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள்
aarch64, x86_64
நிறுவல்கள்
187
