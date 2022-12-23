Obfuscate

от Bilal Elmoussaoui
belmoussaoui.com
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Censor private information

Obfuscate lets you redact your private information from any image.

Изменения в версии 0.0.9

около 2 месяцев назад
Размер установки~2 MB
Размер загрузки791 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок44 610
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttps://gitlab.gnome.org/World/obfuscate/
Участие в переводахhttps://l10n.gnome.org/module/obfuscate/
Сообщить о проблемеhttps://gitlab.gnome.org/World/obfuscate/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.Obfuscate

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Obfuscate

Выполните

flatpak run com.belmoussaoui.Obfuscate
Метки:
censorimageobfuscateprivate