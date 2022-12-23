Obfuscate
от Bilal Elmoussaoui
Censor private information
Obfuscate lets you redact your private information from any image.
Изменения в версии 0.0.9
около 2 месяцев назад
Размер установки~2 MB
Размер загрузки791 KB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок44 610
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
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