Decoder
от Bilal Elmoussaoui
Scan and Generate QR Codes
Fancy yet simple QR Codes scanner and generator.
Features:
- QR Code generation
- Scanning with a camera
- Scanning from a screenshot
- Parses and displays QR code content when possible
Изменения в версии 0.3.3
3 месяца назад
Размер установки~17 MB
Размер загрузки7 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок56 408
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
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Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке