Decoder

от Bilal Elmoussaoui
belmoussaoui.com
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Scan and Generate QR Codes

Fancy yet simple QR Codes scanner and generator.

Features:

  • QR Code generation
  • Scanning with a camera
  • Scanning from a screenshot
  • Parses and displays QR code content when possible

Изменения в версии 0.3.3

3 месяца назад
Размер установки~17 MB
Размер загрузки7 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок56 408
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttps://gitlab.gnome.org/World/decoder/
Участие в переводахhttps://l10n.gnome.org/module/decoder/
Сообщить о проблемеhttps://gitlab.gnome.org/World/decoder/-/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.Decoder

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Decoder

Выполните

flatpak run com.belmoussaoui.Decoder
Метки:
codegenerateqrscan