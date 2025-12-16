/
NoMoreBackground
per Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potencialament non segura
Accès a l'aparelh de l'utilizaire
Construch per la comunitat
This app is developed in the open by an international community, and released under the
GNU General Public License v3.0 only
.
Informacions
Ligams
Country Statistics
Talha installada
~90.52 MiB
Talha del telecargament
61.04 MiB
Arquitecturas disponiblas
aarch64, x86_64
Installacions
187
