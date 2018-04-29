Statistics
Total downloads3,663,958,340
Total desktop apps3,243
Verified desktop apps1,825
Since4/29/2018
Downloads per Country
1.
🇺🇸
United States
822,201,699
2.
🇩🇪
Germany
385,115,252
3.
🇧🇷
Brazil
311,036,079
4.
🇬🇧
United Kingdom
166,468,208
5.
🇫🇷
France
161,917,603
6.
🇷🇺
Russia
155,553,704
7.
🇪🇸
Spain
123,385,123
8.
🇨🇦
Canada
121,639,972
9.
🇮🇹
Italy
90,662,136
10.
🇵🇱
Poland
77,506,660
11.
🇮🇳
India
75,764,373
12.
🇳🇱
Netherlands
65,553,596
13.
🇦🇺
Australia
59,628,729
14.
🇲🇽
Mexico
55,590,378
15.
🇺🇦
Ukraine
41,692,066
16.
🇨🇭
Switzerland
40,312,964
17.
🇦🇹
Austria
38,433,711
18.
🇦🇷
Argentina
38,411,244
19.
🇸🇪
Sweden
38,131,636
20.
🇯🇵
Japan
36,937,422
21.
🇷🇴
Romania
34,093,494
22.
🇨🇿
Czechia
29,570,022
23.
🇹🇷
Türkiye
29,367,149
24.
🇭🇺
Hungary
28,326,098
25.
🇧🇪
Belgium
28,317,473
26.
🇮🇩
Indonesia
27,220,930
27.
🇵🇹
Portugal
26,299,880
28.
🇨🇴
Colombia
25,218,302
29.
🇫🇮
Finland
24,158,464
30.
🇵🇭
Philippines
23,305,498
31.
🇬🇷
Greece
20,718,105
32.
🇨🇳
China
18,927,326
33.
🇨🇱
Chile
17,067,772
34.
🇳🇴
Norway
16,687,998
35.
🇩🇰
Denmark
16,675,180
36.
🇭🇰
Hong Kong SAR China
15,910,350
37.
🇰🇷
South Korea
14,884,379
38.
🇿🇦
South Africa
14,842,614
39.
🇮🇪
Ireland
13,507,541
40.
🇧🇬
Bulgaria
13,419,326
41.
🇳🇿
New Zealand
13,275,528
42.
🇷🇸
Serbia
11,797,048
43.
🇮🇱
Israel
10,190,929
44.
🇲🇾
Malaysia
9,947,658
45.
🇸🇰
Slovakia
9,938,691
46.
🇪🇬
Egypt
9,904,319
47.
🇹🇼
Taiwan
9,892,036
48.
🇸🇬
Singapore
9,585,287
49.
🇧🇾
Belarus
9,496,053
50.
🇹🇭
Thailand
9,350,104
51.
🇻🇳
Vietnam
9,261,046
52.
🇭🇷
Croatia
8,612,489
53.
🇵🇪
Peru
7,537,899
54.
🇸🇦
Saudi Arabia
7,423,937
55.
🇱🇹
Lithuania
6,847,283
56.
🇧🇩
Bangladesh
6,811,765
57.
🇻🇪
Venezuela
6,750,873
58.
🇰🇿
Kazakhstan
6,362,282
59.
🇺🇾
Uruguay
6,263,192
60.
🇸🇮
Slovenia
6,138,212
61.
🇪🇨
Ecuador
6,055,153
62.
🇲🇦
Morocco
5,880,671
63.
🇦🇪
United Arab Emirates
5,444,291
64.
🇱🇻
Latvia
5,069,197
65.
🇪🇪
Estonia
4,935,544
66.
🇵🇰
Pakistan
4,869,963
67.
🇮🇷
Iran
4,703,110
68.
🇰🇪
Kenya
4,588,057
69.
🇨🇷
Costa Rica
4,551,475
70.
🇬🇪
Georgia
4,091,533
71.
🇩🇿
Algeria
3,996,881
72.
🇵🇷
Puerto Rico
3,458,563
73.
🇳🇵
Nepal
3,447,042
74.
🇩🇴
Dominican Republic
3,363,335
75.
🇲🇩
Moldova
3,120,116
76.
🇬🇹
Guatemala
2,870,513
77.
🇧🇴
Bolivia
2,549,385
78.
🇱🇺
Luxembourg
2,486,266
79.
🇹🇳
Tunisia
2,483,991
80.
🇵🇾
Paraguay
2,439,927
81.
🇧🇦
Bosnia & Herzegovina
2,290,196
82.
🇸🇻
El Salvador
2,233,111
83.
🇲🇰
North Macedonia
2,139,330
84.
🇭🇳
Honduras
2,106,927
85.
🇮🇶
Iraq
2,042,250
86.
🇺🇿
Uzbekistan
1,902,008
87.
🇳🇬
Nigeria
1,897,656
88.
🇵🇦
Panama
1,887,732
89.
🇱🇰
Sri Lanka
1,875,040
90.
🇨🇾
Cyprus
1,794,495
91.
🇦🇲
Armenia
1,747,882
92.
🇯🇴
Jordan
1,625,773
93.
🇮🇸
Iceland
1,540,369
94.
🇦🇿
Azerbaijan
1,516,568
95.
🇰🇼
Kuwait
1,395,142
96.
🇦🇱
Albania
1,253,951
97.
🇬🇭
Ghana
1,225,268
98.
🇰🇭
Cambodia
1,108,495
99.
🇲🇹
Malta
1,096,978
100.
🇨🇺
Cuba
1,067,473
101.
🇱🇧
Lebanon
977,514
102.
🇹🇹
Trinidad & Tobago
969,401
103.
🇪🇹
Ethiopia
933,067
104.
🇰🇬
Kyrgyzstan
932,782
105.
🇶🇦
Qatar
917,623
106.
🇯🇲
Jamaica
875,600
107.
🇳🇮
Nicaragua
859,293
108.
🇷🇪
Réunion
811,019
109.
🇲🇪
Montenegro
794,401
110.
🇲🇲
Myanmar (Burma)
791,185
111.
🇲🇬
Madagascar
784,597
112.
🇧🇭
Bahrain
729,636
113.
🇦🇴
Angola
709,620
114.
🇲🇼
Malawi
682,063
115.
🇹🇿
Tanzania
675,780
116.
🇴🇲
Oman
630,531
117.
🇲🇺
Mauritius
580,446
118.
🇺🇬
Uganda
555,015
119.
🇨🇮
Côte d’Ivoire
518,489
120.
🇿🇼
Zimbabwe
498,006
121.
🇵🇸
Palestinian Territories
424,321
122.
🇳🇦
Namibia
402,355
123.
🇸🇳
Senegal
395,375
124.
🇱🇾
Libya
390,733
125.
🇨🇲
Cameroon
390,280
126.
🇿🇲
Zambia
385,212
127.
🇧🇯
Benin
353,503
128.
🇧🇧
Barbados
343,660
129.
🇧🇳
Brunei
339,429
130.
🇹🇬
Togo
321,677
131.
🇲🇿
Mozambique
312,638
132.
🇹🇱
Timor-Leste
308,375
133.
🇲🇴
Macao SAR China
295,629
134.
🇸🇾
Syria
281,840
135.
🇧🇸
Bahamas
271,813
136.
🇲🇳
Mongolia
269,576
137.
🇲🇶
Martinique
260,867
138.
🇷🇼
Rwanda
257,456
139.
🇦🇩
Andorra
247,734
140.
🇳🇨
New Caledonia
238,787
141.
🇾🇪
Yemen
228,431
142.
🇬🇺
Guam
222,371
143.
🇮🇲
Isle of Man
213,174
144.
🇲🇻
Maldives
210,567
145.
🇧🇼
Botswana
202,586
146.
🇯🇪
Jersey
178,997
147.
🇧🇿
Belize
173,488
148.
🇧🇫
Burkina Faso
170,016
149.
🇫🇴
Faroe Islands
161,651
150.
🇬🇦
Gabon
160,868
151.
🇵🇫
French Polynesia
159,456
152.
🇬🇵
Guadeloupe
158,015
153.
🇨🇩
Congo - Kinshasa
144,672
154.
🇱🇦
Laos
144,515
155.
🇨🇼
Curaçao
144,253
156.
🇸🇷
Suriname
142,038
157.
🇬🇾
Guyana
136,857
158.
🇨🇬
Congo - Brazzaville
134,023
159.
🇦🇼
Aruba
132,217
160.
🇬🇱
Greenland
131,575
161.
🇬🇬
Guernsey
129,043
162.
🇱🇮
Liechtenstein
120,797
163.
🇱🇨
St. Lucia
119,872
164.
🇨🇻
Cape Verde
116,821
165.
🇸🇴
Somalia
116,376
166.
🇸🇩
Sudan
109,354
167.
🇭🇹
Haiti
105,894
168.
🇦🇬
Antigua & Barbuda
104,747
169.
🇹🇯
Tajikistan
102,039
170.
🇬🇮
Gibraltar
93,422
171.
🇰🇾
Cayman Islands
92,789
172.
🇬🇫
French Guiana
92,700
173.
🇧🇲
Bermuda
92,662
174.
🇲🇱
Mali
86,741
175.
🇸🇨
Seychelles
86,273
176.
🇸🇲
San Marino
77,942
177.
🇬🇩
Grenada
77,153
178.
🇦🇫
Afghanistan
74,769
179.
🇵🇬
Papua New Guinea
71,799
180.
🇻🇮
U.S. Virgin Islands
66,542
181.
🇻🇬
British Virgin Islands
64,295
182.
🇲🇨
Monaco
64,175
183.
🇰🇳
St. Kitts & Nevis
56,316
184.
🇫🇯
Fiji
53,556
185.
🇲🇫
St. Martin
51,678
186.
🇱🇸
Lesotho
48,079
187.
🇻🇨
St. Vincent & Grenadines
47,801
188.
🇲🇷
Mauritania
47,615
189.
🇬🇲
Gambia
44,458
190.
🇪🇺
European Union
43,843
191.
🇸🇿
Eswatini
42,268
192.
🇩🇲
Dominica
40,943
193.
🇦🇽
Åland Islands
39,322
194.
🇩🇯
Djibouti
39,108
195.
🇧🇮
Burundi
38,861
196.
🇹🇲
Turkmenistan
33,966
197.
🇬🇳
Guinea
33,467
198.
🇳🇪
Niger
31,228
199.
🇱🇷
Liberia
29,631
200.
🇸🇱
Sierra Leone
28,665
201.
🇾🇹
Mayotte
24,074
202.
🇧🇹
Bhutan
23,908
203.
🇸🇽
Sint Maarten
23,902
204.
🇹🇨
Turks & Caicos Islands
20,805
205.
🇸🇸
South Sudan
20,434
206.
🇧🇶
Caribbean Netherlands
19,229
207.
🇲🇵
Northern Mariana Islands
17,384
208.
🇬🇶
Equatorial Guinea
16,715
209.
🇦🇮
Anguilla
13,942
210.
🇵🇼
Palau
12,353
211.
🇵🇲
St. Pierre & Miquelon
10,981
212.
🇻🇺
Vanuatu
10,014
213.
🇹🇩
Chad
9,774
214.
🇬🇼
Guinea-Bissau
9,676
215.
🇸🇧
Solomon Islands
9,539
216.
🇻🇦
Vatican City
7,678
217.
🇸🇹
São Tomé & Príncipe
7,027
218.
🇰🇲
Comoros
6,998
219.
🇨🇰
Cook Islands
5,986
220.
🇫🇰
Falkland Islands
5,321
221.
🇼🇸
Samoa
4,853
222.
🇨🇫
Central African Republic
4,617
223.
🇲🇭
Marshall Islands
4,352
224.
🇹🇴
Tonga
4,139
225.
🇦🇸
American Samoa
3,764
226.
🇮🇴
British Indian Ocean Territory
3,283
227.
🇫🇲
Micronesia
2,319
228.
🇰🇮
Kiribati
2,164
229.
🇳🇫
Norfolk Island
1,591
230.
🇧🇱
St. Barthélemy
1,537
231.
🇳🇷
Nauru
1,415
232.
🇪🇷
Eritrea
1,209
233.
🇼🇫
Wallis & Futuna
807
234.
🇲🇸
Montserrat
605
235.
🇦🇶
Antarctica
481
236.
🇰🇵
North Korea
353
237.
🇹🇫
French Southern Territories
208
238.
🇨🇽
Christmas Island
119
239.
🇸🇯
Svalbard & Jan Mayen
110
240.
🇹🇻
Tuvalu
70
241.
🇸🇭
St. Helena
44
242.
🇵🇳
Pitcairn Islands
34
243.
🇳🇺
Niue
30
244.
🇺🇲
U.S. Outlying Islands
17
245.
🇹🇰
Tokelau
14
246.
🇨🇨
Cocos (Keeling) Islands
7