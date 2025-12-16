/
NoMoreBackground
od Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potenciálně nebezpečné
Přístup k uživatelskému zařízení
Vyvíjené komunitou
Tato aplikace je vyvíjena otevřeně mezinárodní komunitou a je uvolněna pod licencí
GNU General Public License v3.0 only
.
Instalovaná velikost
~90.52 MiB
Stahovaná velikost
61.04 MiB
Podporované architektury
aarch64, x86_64
Nainstalováno
187
