NoMoreBackground
per Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potencialment insegur
Accés a dispositius d'usuari
Construït per la comunitat
Aquesta aplicació es desenvolupa en obert per una comunitat internacional, i s'allibera sota
GNU General Public License v3.0 only
.
Impliqueu-vos-hi
Informació
Enllaços
Mida instal·lada
~90.52 MiB
Mida de la baixada
61.04 MiB
Arquitectures disponibles
aarch64, x86_64
Instal·lacions
187
Altres aplicacions de Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
linux
flatpak