Paint Spill
від Andrew Vojak
The color-filling puzzle game
Fill the board with all the same color!
- Three difficulty levels
- "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
- Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off
Зміни у версії 1.1.0
близько 1 року тому
Розмір встановлення~46 MB
Розмір завантаження11 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 630
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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