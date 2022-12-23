Paint Spill

від Andrew Vojak
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The color-filling puzzle game

Fill the board with all the same color!

  • Three difficulty levels
  • "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

Зміни у версії 1.1.0

близько 1 року тому
Розмір встановлення~46 MB
Розмір завантаження11 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення1 630
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://github.com/avojak/paint-spill
Довідкаhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Повідомити про проблемуhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.avojak.paint-spill

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Warble

The word-guessing game

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.avojak.paint-spill

Запуск

flatpak run com.github.avojak.paint-spill
Мітки:
colorgamepuzzle