Про Flathub

Використовуйте Flathub, щоб отримати доступ до збільшуваної колекції застосунків Flatpak, дотримуючись інструкцій з налаштування .

Flathub — це місце для отримання та розповсюдження застосунків для всіх комп'ютерів з Linux. Він працює на базі Flatpak , що дозволяє застосункам з Flathub працювати практично в будь-якому дистрибутиві Linux.

Надсилання застосунків

Розробники можуть надсилати свої застосунки для розповсюдження серед збільшуваної бази користувачів Flathub, забезпечуючи таким чином єдиний шлюз до всієї екосистеми комп’ютерів Linux.

Наразі застосунки мають розповсюджуватися на законних підставах або бути доступними для завантаження третьою стороною. Однак, якщо ви розробник власницьких застосунків і зацікавлені у використанні Flathub, ми будемо раді обговорити це з вами.

Верифіковані застосунки

Що означає позначка під назвою застосунку?

Деякі застосунки мають позначку на своїй сторінці під іменем розробника. Це означає, що застосунок опублікований на Flathub його оригінальним розробником або третьою стороною, схваленою розробником.

Деякі застосунки опубліковані третіми сторонами, які не пов'язані з оригінальним розробником. Це дозволено, але такі застосунки не мають права на позначку.

Поруч з позначкою розміщено посилання на вебсайт розробника або на його профіль на сайті хостингу програмного коду. Flathub перевірив особу розробника за цим посиланням.

Я публікую застосунок на Flathub. Як мені його верифікувати?

Перш за все, увійдіть на Flathub. Натисніть кнопку «Налаштування розробника» під застосунком, який ви хочете верифікувати. У верхній частині сторінки знайдіть розділ «Налаштування верифікації». Інструкції в ньому допоможуть вам виконати верифікацію.

Звітування про проблеми

Про проблеми безпеки або правові проблеми можна повідомити команді Flathub.

Подяки

Flathub був би неможливим без щедрої підтримки цих організацій та окремих осіб.