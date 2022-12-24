Warble
від Andrew Vojak
The word-guessing game
Figure out the word before your guesses run out!
- Three difficulty levels
- Almost 5k possible answers
- Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off
Зміни у версії 2.0.1
9 місяців тому
Розмір встановлення~53 MB
Розмір завантаження12 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення4 037
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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