Warble

від Andrew Vojak
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The word-guessing game

Figure out the word before your guesses run out!

  • Three difficulty levels
  • Almost 5k possible answers
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

Зміни у версії 2.0.1

9 місяців тому
Розмір встановлення~53 MB
Розмір завантаження12 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення4 037
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://github.com/avojak/warble
Довідкаhttps://github.com/avojak/warble/issues
Повідомити про проблемуhttps://github.com/avojak/warble/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.avojak.warble

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Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.avojak.warble

Запуск

flatpak run com.github.avojak.warble
Мітки:
gamepuzzlewordwordle