GraphUI

від Artem Anufrij
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Graph Visualization

Graph visualization based on graphviz with included a text editor and a preview area

Supported types:

  • dot
  • neato
  • fdp
  • sfdp
  • twopi

Shortcuts:

  • F5: Compile
  • Ctrl+N: New File
  • Ctrl+O: Open File
  • Ctrl+S: Save File

Зміни у версії 1.1.1

майже 4 роки тому
Розмір встановлення~100 MB
Розмір завантаження21 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення4 805
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://artemanufrij.github.io
Довідкаhttps://github.com/artemanufrij/graphui/issues
Перекластиhttps://github.com/artemanufrij/graphui
Повідомити про проблемуhttps://github.com/artemanufrij/graphui/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.artemanufrij.graphui

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.artemanufrij.graphui

Запуск

flatpak run com.github.artemanufrij.graphui
Мітки:
drawgraphvisual