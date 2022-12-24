GraphUI
від Artem Anufrij
Graph Visualization
Graph visualization based on graphviz with included a text editor and a preview area
Supported types:
- dot
- neato
- fdp
- sfdp
- twopi
Shortcuts:
- F5: Compile
- Ctrl+N: New File
- Ctrl+O: Open File
- Ctrl+S: Save File
Зміни у версії 1.1.1
майже 4 роки тому
Розмір встановлення~100 MB
Розмір завантаження21 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення4 805
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням