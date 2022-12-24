Regex Tester
від Artem Anufrij
A simple app for testing regular expressions
A regular expression is a special text string that describes a search pattern. Regex Tester shows all matches of search pattern in a string.
Зміни у версії 0.1.5
більше 5 років тому
Розмір встановлення~96 MB
Розмір завантаження20 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення9 395
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Кількість встановлень
Встановлення вручну
Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням
Запуск
Мітки: