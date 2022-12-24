Regex Tester

від Artem Anufrij
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A simple app for testing regular expressions

A regular expression is a special text string that describes a search pattern. Regex Tester shows all matches of search pattern in a string.

Зміни у версії 0.1.5

більше 5 років тому
Розмір встановлення~96 MB
Розмір завантаження20 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення9 395
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://github.com/artemanufrij/regextester
Довідкаhttps://github.com/artemanufrij/regextester/issues
Перекластиhttps://github.com/artemanufrij/regextester
Повідомити про проблемуhttps://github.com/artemanufrij/regextester/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.github.artemanufrij.regextester

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.github.artemanufrij.regextester

Запуск

flatpak run com.github.artemanufrij.regextester
Мітки:
expressionsregexregular