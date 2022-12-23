Obfuscate
від Bilal Elmoussaoui
Censor private information
Obfuscate lets you redact your private information from any image.
Зміни у версії 0.0.9
близько 2 місяців тому
Розмір встановлення~2 MB
Розмір завантаження791 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення44 610
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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Кількість встановлень
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