Obfuscate

від Bilal Elmoussaoui
belmoussaoui.com
УстановитиПідтримати

Censor private information

Obfuscate lets you redact your private information from any image.

Зміни у версії 0.0.9

близько 2 місяців тому
Розмір встановлення~2 MB
Розмір завантаження791 KB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення44 610
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://gitlab.gnome.org/World/obfuscate/
Перекластиhttps://l10n.gnome.org/module/obfuscate/
Повідомити про проблемуhttps://gitlab.gnome.org/World/obfuscate/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.Obfuscate

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Obfuscate

Запуск

flatpak run com.belmoussaoui.Obfuscate
Мітки:
censorimageobfuscateprivate