Decoder

від Bilal Elmoussaoui
belmoussaoui.com
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Scan and Generate QR Codes

Fancy yet simple QR Codes scanner and generator.

Features:

  • QR Code generation
  • Scanning with a camera
  • Scanning from a screenshot
  • Parses and displays QR code content when possible

Зміни у версії 0.3.3

3 місяці тому
Розмір встановлення~17 MB
Розмір завантаження7 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення56 408
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
Вебсайт проєктуhttps://gitlab.gnome.org/World/decoder/
Перекластиhttps://l10n.gnome.org/module/decoder/
Повідомити про проблемуhttps://gitlab.gnome.org/World/decoder/-/issues
Маніфестhttps://github.com/flathub/com.belmoussaoui.Decoder

Кількість встановлень

Встановлення вручну

Обов’язково дотримуйтесь вказівок з налаштування перед встановленням

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Decoder

Запуск

flatpak run com.belmoussaoui.Decoder
Мітки:
codegenerateqrscan