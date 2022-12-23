Decoder
від Bilal Elmoussaoui
Scan and Generate QR Codes
Fancy yet simple QR Codes scanner and generator.
Features:
- QR Code generation
- Scanning with a camera
- Scanning from a screenshot
- Parses and displays QR code content when possible
Зміни у версії 0.3.3
3 місяці тому
Розмір встановлення~17 MB
Розмір завантаження7 MB
Доступні архітектуриaarch64, x86_64
Встановлення56 408
ЛіцензіяGNU General Public License v3.0 or later
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Кількість встановлень
Встановлення вручну
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