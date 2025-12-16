/
Відкрити меню
Опублікувати
Форум
Про Flathub
Увійти
Пошук застосунків
/
NoMoreBackground
від Adil Hanney
adilhanney.com
Установити
Open options
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Потенційно небезпечний
Доступ до пристрою користувача
Зібрано спільнотою
Цей застосунок розробляється у відкритому доступі міжнародною спільнотою та випускається під
GNU General Public License v3.0 only
.
Долучитись
Подробиці
Покликання
Статистика країни
Розмір установлення
~90.52 MiB
Розмір завантаження
61.04 MiB
Доступні архітектури
aarch64, x86_64
Установлення
187
Інші застосунки від Adil Hanney
Saber
The notes app built for handwriting
Super Nonogram
Solve unlimited procedurally-generated nonogram puzzles!
Ricochlime
Satisfying monster shooter
Timing Trainer
Learn to identify sub-second timing intervals
Мітки:
linux
flatpak