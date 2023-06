Saber: Handwritten Notes

A cross-platform libre handwritten notes app, available for Android, iOS, Linux, Windows, and macOS!

Multiplatformní aplikace pro ručně psané poznámky dostupná zcela zdarma pro Android, iOS, Windows a macOS!

¡Una aplicación de notas a mano multiplataforma, disponible para Android, iOS, Linux, Windows y macOS!

跨平臺手寫筆記應用程式,支援 Android、iOS、Linux、Windows 和 macOS!