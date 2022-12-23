Paint Spill
от Andrew Vojak
The color-filling puzzle game
Fill the board with all the same color!
- Three difficulty levels
- "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
- Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off
Изменения в версии 1.1.0
около 1 года назад
Размер установки~46 MB
Размер загрузки11 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок1 630
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
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Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке