Paint Spill

от Andrew Vojak
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The color-filling puzzle game

Fill the board with all the same color!

  • Three difficulty levels
  • "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

Изменения в версии 1.1.0

около 1 года назад
Размер установки~46 MB
Размер загрузки11 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок1 630
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttps://github.com/avojak/paint-spill
Помощьhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Сообщить о проблемеhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.github.avojak.paint-spill

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Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.github.avojak.paint-spill

Выполните

flatpak run com.github.avojak.paint-spill
Метки:
colorgamepuzzle