gitIgnore

от Shubham Arora
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.gitignore reference for various languages

A simple application for getting .gitignore reference from gitignore.io. You can download .gitignore for multiple languages at once.

Изменения в версии 2.0.0

больше 4 лет назад
Размер установки~103 MB
Размер загрузки21 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок5 314
ЛицензияGNU General Public License v3.0 only
Сайт проектаhttps://shubhamarora.in
Помощьhttps://github.com/arshubham/gitignore/issues
Сообщить о проблемеhttps://github.com/arshubham/gitignore/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.github.arshubham.gitignore

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Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.github.arshubham.gitignore

Выполните

flatpak run com.github.arshubham.gitignore
Метки:
cvsdevelopmentgitgitignoreversioning