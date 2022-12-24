gitIgnore
от Shubham Arora
.gitignore reference for various languages
A simple application for getting .gitignore reference from gitignore.io. You can download .gitignore for multiple languages at once.
Изменения в версии 2.0.0
больше 4 лет назад
Размер установки~103 MB
Размер загрузки21 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок5 314
ЛицензияGNU General Public License v3.0 only
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Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке