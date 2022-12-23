RecApp

от Alexey Mikhailov
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User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK

User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK. Using free GStreamer modules and not depend on FFmpeg.

Изменения в версии 1.1.1

больше 2 лет назад
Размер установки~9 MB
Размер загрузки4 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок16 176
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttps://github.com/amikha1lov/RecApp
Участие в переводахhttps://github.com/amikha1lov/RecApp/tree/master/po
Сообщить о проблемеhttps://github.com/amikha1lov/RecApp/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.github.amikha1lov.RecApp

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.github.amikha1lov.RecApp

Выполните

flatpak run com.github.amikha1lov.RecApp