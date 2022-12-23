RecApp
от Alexey Mikhailov
User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK
User friendly Open Source screencaster for Linux written in GTK. Using free GStreamer modules and not depend on FFmpeg.
Изменения в версии 1.1.1
больше 2 лет назад
Размер установки~9 MB
Размер загрузки4 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок16 176
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке