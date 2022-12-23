teams-for-linux

от Ismael Martinez
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Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron

Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron.

It uses the Web App and wraps it as a standalone application using Electron.

Изменения в версии 1.1.6

8 дней назад
Размер установки~239 MB
Размер загрузки97 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок272 393
ЛицензияGNU General Public License v3.0 only
Сайт проектаhttps://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux
Помощьhttps://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux/blob/develop/KNOWN_ISSUES.md
Сообщить о проблемеhttps://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux

Выполните

flatpak run com.github.IsmaelMartinez.teams_for_linux