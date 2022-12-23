teams-for-linux
от Ismael Martinez
Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron
Unofficial Microsoft Teams client for Linux using Electron.
It uses the Web App and wraps it as a standalone application using Electron.
Изменения в версии 1.1.6
8 дней назад
Размер установки~239 MB
Размер загрузки97 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок272 393
ЛицензияGNU General Public License v3.0 only
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке