Missile Math

от Endless Network
endlessnetwork.com
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A plane flying shooter game

Test your aerial maneuvers to be the best pilot in the skies. Blast enemy airplanes and avoid rapid fire while flying. Play Math Mode to outwit your enemies using your quick number and computational skills.

Изменения в версии 1.0

около 4 лет назад
Размер установки~152 MB
Размер загрузки41 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок14 426
ЛицензияПроприетарная
Сайт проектаhttps://terminaltwo.com/
Манифестhttps://github.com/flathub/com.endlessnetwork.missilemath

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.endlessnetwork.missilemath

Выполните

flatpak run com.endlessnetwork.missilemath