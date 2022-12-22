adventure-editor
от Rafael García Moreno
Classic point and click adventure game engine and editor
The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).
Изменения в версии 4.1.0
больше 1 года назад
Размер установки~575 MB
Размер загрузки450 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок5 596
ЛицензияApache License 2.0
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке
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