adventure-editor

от Rafael García Moreno
Установить

Classic point and click adventure game engine and editor

The Bladecoder Adventure Engine is a set of tools to create interactive graphic adventures (classical point and click games).

Изменения в версии 4.1.0

больше 1 года назад
Размер установки~575 MB
Размер загрузки450 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок5 596
ЛицензияApache License 2.0
Сайт проектаhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Помощьhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Участие в переводахhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Сообщить о проблемеhttps://github.com/bladecoder/bladecoder-adventure-engine
Манифестhttps://github.com/flathub/com.bladecoder.adventure-editor

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.bladecoder.adventure-editor

Выполните

flatpak run com.bladecoder.adventure-editor
Метки:
bladecoder