AnyDesk

от AnyDesk Software GmbH
Установить

Connect to a computer remotely

AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.

Изменения в версии 6.2.1

8 месяцев назад
Размер установки~49 MB
Размер загрузки18 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок608 013
ЛицензияПроприетарная
Сайт проектаhttps://www.anydesk.com
Сообщить о проблемеhttps://github.com/flathub/com.anydesk.Anydesk/issues
Манифестhttps://github.com/flathub/com.anydesk.Anydesk

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub com.anydesk.Anydesk

Выполните

flatpak run com.anydesk.Anydesk