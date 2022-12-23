AnyDesk
от AnyDesk Software GmbH
Connect to a computer remotely
AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by AnyDesk.
Изменения в версии 6.2.1
8 месяцев назад
Размер установки~49 MB
Размер загрузки18 MB
Доступные архитектурыx86_64
Количество установок608 013
ЛицензияПроприетарная
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке