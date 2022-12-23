karlender

от Florian Loers
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An adaptive GTK-4 calendar app.

Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.

Features:

  • CalDav syncing
  • Local calendars
  • Monthly event management
  • Daily event management

Изменения в версии 0.9.2

2 месяца назад
Размер установки~7 MB
Размер загрузки3 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок4 463
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Сайт проектаhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Сообщить о проблемеhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
Манифестhttps://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

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Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub codes.loers.Karlender

Выполните

flatpak run codes.loers.Karlender