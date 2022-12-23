karlender
от Florian Loers
An adaptive GTK-4 calendar app.
Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.
Features:
- CalDav syncing
- Local calendars
- Monthly event management
- Daily event management
Изменения в версии 0.9.2
2 месяца назад
Размер установки~7 MB
Размер загрузки3 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок4 463
ЛицензияGNU General Public License v3.0 or later
Другие приложения от Florian Loers
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке