от Florian Loers

An adaptive GTK-4 calendar app. Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita. Features: CalDav syncing

Local calendars

Monthly event management

Daily event management

Изменения в версии 0.9.2 2 месяца назад Bug Fixes Update gtk libraries

Размер установки ~7 MB Размер загрузки 3 MB Доступные архитектуры aarch64, x86_64 Количество установок 4 463 Лицензия GNU General Public License v3.0 or later Сайт проекта https://www.gitlab.com/floers/karlender Сообщить о проблеме https://www.gitlab.com/floers/karlender Манифест https://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

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