ytmdesktop
Free cross platform Desktop Player for YouTube Music
YTMDesktop is a Free cross platform Desktop Player for YouTube Music. YTMDesktop have NO affiliation with Google or YouTube. YouTube Music are trademark of Google Inc.
Изменения в версии v1.13.0
почти 3 года назад
Размер установки~402 MB
Размер загрузки234 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок48 821
ЛицензияCreative Commons Zero v1.0 Universal
Установок за всё время
Установка вручную
Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке