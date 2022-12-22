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Free cross platform Desktop Player for YouTube Music

YTMDesktop is a Free cross platform Desktop Player for YouTube Music. YTMDesktop have NO affiliation with Google or YouTube. YouTube Music are trademark of Google Inc.

Изменения в версии v1.13.0

почти 3 года назад
Размер установки~402 MB
Размер загрузки234 MB
Доступные архитектурыaarch64, x86_64
Количество установок48 821
ЛицензияCreative Commons Zero v1.0 Universal
Сайт проектаhttps://ytmdesktop.app/
Манифестhttps://github.com/flathub/app.ytmdesktop.ytmdesktop

Установок за всё время

Установка вручную

Перед установкой обязательно прочтите руководство по установке

flatpak install flathub app.ytmdesktop.ytmdesktop

Выполните

flatpak run app.ytmdesktop.ytmdesktop