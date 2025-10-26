Калькулятор Curo — это идеальный инструмент для расчета платежей по кредитам, лизингу и рассрочке, а также процентных ставок. Подходит как для личного использования, так и для финансовых специалистов, приложение упрощает сложные финансовые расчеты.

Основные функции включают:

Настраиваемый интерфейс: Адаптируйте макет калькулятора под свои потребности, будь то простые повседневные расчеты или сложные финансовые сценарии.

Обучающие примеры: Погрузитесь в использование с примерами, демонстрирующими как базовые, так и продвинутые функции, такие как взвешивание платежей, отсроченные расчеты и расчеты с нулевой процентной ставкой. Переходите от простых к сложным расчетам всего за три клика или касания.

Пользовательские шаблоны: Экономьте время на повторяющихся задачах с помощью шаблонов, настроенных для ваших частых расчетов.

Методы подсчета дней: Поддерживает различные стандарты, такие как 30/360, Actual/365, Actual/Actual и европейский APR для потребительских кредитов, обеспечивая точность в различных финансовых контекстах.

Графики амортизации и подтверждения APR: Просматривайте результаты в четких, загружаемых форматах для дальнейшего анализа или ведения записей.

Полная онлайн-поддержка: Получите доступ к обширному веб-сайту помощи, который объясняет все функции, предоставляет примеры и многое другое.

Калькулятор Curo — это проприетарное приложение на базе Flutter для продвинутых финансовых расчетов, включая платежи по кредитам, лизингу и рассрочке, а также процентные ставки. Оно построено на базе открытой библиотеки Curo.

Создано на базе Debian GNU/Linux 12 (bookworm) с использованием Flutter 3.38.3, распространяется в виде предварительно собранного бинарного файла.