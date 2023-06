Vakt-i Salah

a Cross-Platform Prayer Times application. It uses Turkey's Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs)'s prayer times

Installacion al larg temps

Installacion manuala

Make sure to follow the setup guide before installing

flatpak install flathub com.eminfedar.vaktisalah

Executar

flatpak run com.eminfedar.vaktisalah