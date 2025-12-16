/
NoMoreBackground
Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Potensielt utrygg
Enhetstilgang
Fri og åpen
Denne appen utvikles i det åpne av et internasjonalt fellesskap, og utgis under
GNU General Public License v3.0 only
.
Installert størrelse
~90.52 MiB
Størrelse
61.04 MiB
Tilgjengelige arkitekturer
aarch64, x86_64
Installeringer
187
