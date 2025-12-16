/
NoMoreBackground
arendajalt Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Võib olla ebaturvaline
Ligipääs kasutaja raudvarale
Kogukonna poolt arendatud rakendus
Seda rakendust arendatakse avatud meetodil rahvusvahelise kogukonna poolt ning ta on avaldatud järgneva(te) litsentsi(de) alusel:
GNU General Public License v3.0 only
.
Osale
Rakenduse teave
Lingid
Statistika riikide kaupa
Paigaldatud suurus
~90.52 MiB
Allalaaditav maht
61.04 MiB
Saadaval arhitektuurid
aarch64, x86_64
Paigaldusi
187
