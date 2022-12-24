Warble

Andrew Vojak tərəfindən
Quraşdır
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The word-guessing game

Figure out the word before your guesses run out!

  • Three difficulty levels
  • Almost 5k possible answers
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

2.0.1 Versiyada dəyişikliklər

9 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~53 MB
Yükləmə Ölçüsü12 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan4.037
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/avojak/warble
Köməkhttps://github.com/avojak/warble/issues
Problem Bildirinhttps://github.com/avojak/warble/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.avojak.warble

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Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.avojak.warble

İşlət

flatpak run com.github.avojak.warble
Teqlər:
gamepuzzlewordwordle