Paint Spill

Andrew Vojak tərəfindən
Quraşdır
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The color-filling puzzle game

Fill the board with all the same color!

  • Three difficulty levels
  • "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
  • Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off

1.1.0 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~46 MB
Yükləmə Ölçüsü11 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.630
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/avojak/paint-spill
Köməkhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Problem Bildirinhttps://github.com/avojak/paint-spill/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.avojak.paint-spill

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Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.avojak.paint-spill

İşlət

flatpak run com.github.avojak.paint-spill
Teqlər:
colorgamepuzzle