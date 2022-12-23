Paint Spill
Andrew Vojak tərəfindən
The color-filling puzzle game
Fill the board with all the same color!
- Three difficulty levels
- "Zen Mode" for relaxing and uninterrupted play
- Need a break? Close the game and automatically pick back up where you left off
1.1.0 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~46 MB
Yükləmə Ölçüsü11 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.630
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Andrew Vojak tərəfindən hazırlanmış digər tətbiqlər
Zamanla quraşdırmalar
Əl ilə quraşdırma
Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun