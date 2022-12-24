Soma Radio
Alex Kryuchkov tərəfindən
A simple radio with built-in stations from the website somafm.com
A simple radio with a clear and concise interface. You can listen to your favorite stations, add new ones, edit existing ones and delete unnecessary ones. 43 stations from the site somafm.com already embedded in the application. You can record radio stations to an mp3 file.
1.2.6 Versiyada dəyişikliklər
3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~162 KB
Yükləmə Ölçüsü84 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan10.879
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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