Astronum
Alex Kryuchkov tərəfindən
Program for simple astrological and numerological calculations
The application allows you to calculate the numbers of the name and birth, the psychomatrix and the signs of some horoscopes.
1.0.9 Versiyada dəyişikliklər
3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~84 KB
Yükləmə Ölçüsü34 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.805
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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