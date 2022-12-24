Astronum

Alex Kryuchkov tərəfindən
@alexkdeveloper, GitHubüzərində
Quraşdır
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Program for simple astrological and numerological calculations

The application allows you to calculate the numbers of the name and birth, the psychomatrix and the signs of some horoscopes.

1.0.9 Versiyada dəyişikliklər

3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~84 KB
Yükləmə Ölçüsü34 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.805
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttp://github.com/alexkdeveloper/astronum
Köməkhttp://github.com/alexkdeveloper/astronum/issues
Problem Bildirinhttp://github.com/alexkdeveloper/astronum/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.astronum

Zamanla quraşdırmalar

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Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.astronum

İşlət

flatpak run com.github.alexkdeveloper.astronum