Parlera
Enjoying FOSS tərəfindən
A party game where your friends describe and you guess; or vice versa
A party game where your friends describe and you guess. Or vice versa.
Features:
- Mobile first, runs on Linux and Android
- Private (fully offline, no tracking, no ads)
- Translated into several languages
- Free and open-source. Contribute at https://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera/.
1.2.0 Versiyada dəyişikliklər
1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~59 MB
Yükləmə Ölçüsü23 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan768
LisenziyaGNU Affero General Public License v3.0 or later
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