Parlera

Enjoying FOSS tərəfindən
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A party game where your friends describe and you guess; or vice versa

A party game where your friends describe and you guess. Or vice versa.

Features:

  • Mobile first, runs on Linux and Android
  • Private (fully offline, no tracking, no ads)
  • Translated into several languages
  • Free and open-source. Contribute at https://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera/.

1.2.0 Versiyada dəyişikliklər

1 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~59 MB
Yükləmə Ölçüsü23 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan768
LisenziyaGNU Affero General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera
Problem Bildirinhttps://gitlab.com/enjoyingfoss/parlera/-/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.enjoyingfoss.Parlera

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Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.enjoyingfoss.Parlera

İşlət

flatpak run com.enjoyingfoss.Parlera