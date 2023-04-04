Nanonote
A minimalist note taking application.
Nanonote is a minimalist note taking application.
It automatically saves anything you type. Being minimalist means it has no synchronisation, does not support multiple documents, images or any advanced formatting (the only formatting is highlighting URLs and Markdown-like headings). Pixel Wheels is a retro top-down race game for Linux, macOS, Windows and Android.
1.4.0 Versiyada dəyişikliklər
2 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~291 KB
Yükləmə Ölçüsü102 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan949
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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