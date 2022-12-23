Pixel Wheels
Pixel Wheels is a retro top-down race game.
Pixel Wheels is a retro top-down race game for Linux, macOS, Windows and Android.
It features multiple tracks, vehicles. Bonus and weapons can be picked up to help you get to the finish line first!
You can play Pixel Wheels alone or with a friend.
0.24.2 Versiyada dəyişikliklər
5 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~107 MB
Yükləmə Ölçüsü83 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan11.128
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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