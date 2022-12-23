Pixel Wheels

agateau.com
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Pixel Wheels is a retro top-down race game.

Pixel Wheels is a retro top-down race game for Linux, macOS, Windows and Android.

It features multiple tracks, vehicles. Bonus and weapons can be picked up to help you get to the finish line first!

You can play Pixel Wheels alone or with a friend.

0.24.2 Versiyada dəyişikliklər

5 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~107 MB
Yükləmə Ölçüsü83 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan11.128
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://agateau.com/projects/pixelwheels
Problem Bildirinhttps://github.com/agateau/pixelwheels/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.agateau.PixelWheels

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.agateau.PixelWheels

İşlət

flatpak run com.agateau.PixelWheels