الإحصائيات

إجماليُّ عدد التنزيلات1,093,171,189
إجماليُّ تطبيقات سطح المكتب2,163
منذ29‏/4‏/2018

عدد التنزيلات حسب الدولة

فيجي: ١٨٬٠٨٦ تحميلتانزانيا: ١٩٦٬٧٣٤ تحميلكندا: ٣٢٬٧٥٥٬٢٩٢ تحميلالولايات المتحدة: ٢١٨٬٤٣٣٬١٥٥تحميلكازاخستان: ٢٬٦٠٣٬٩٦٤ تحميلأوزبكستان: ٥٥٩٬٧٨٦ تحميلبابوا غينيا الجديدة: ٢٦٬١٩٣ تحميلإندونيسيا: ٧٬٥٣٨٬٦١٩ تحميلالأرجنتين: ١١٬٣٣١٬٢٦٣ تحميلتشيلي: ٤٬٦٩٩٬٠٧٠ تحميلجمهورية الكونغو الديمقراطية:٣٦٬٣٦٩ تحميلالصومال: ٢٧٬٨٦٤ تحميلكينيا: ١٬٥٦٦٬٦٥٧ تحميلالسودان: ٦٣٬٤٦٥ تحميلتشاد: ٢٬٧٥٦ تحميلهايتي: ٣٥٬٣٦١ تحميلجمهورية الدومينيكان: ٨٥٤٬٣٩٤ تحميلروسيا: ٥٤٬٥٤٨٬٢٧٦ تحميلباهاماس: ٧٩٬٧٠٢ تحميلجزر فوكلاند: ١٬٧٩٦ تحميلالنرويج: ٤٬٦٠٢٬٥٧٧ تحميلجرينلاند: ٣٤٬٨٢٠ تحميلتيمور الشرقية: ٥٬٥٢٩ تحميلجنوب أفريقيا: ٤٬٤٠٥٬٧٩٧ تحميلليسوتو: ١٣٬٠٨٧ تحميلالمكسيك: ١٥٬٦٥٠٬٧٤٠ تحميلالأوروغواي: ١٬٨٧٩٬٤٠٢ تحميلالبرازيل: ١١٥٬٨٤٩٬٣٣٣ تحميلبوليفيا: ٦٢٤٬٠١٣ تحميلبيرو: ١٬٩٩١٬٠٤٦ تحميلكولومبيا: ٩٬٤١٥٬٤٢٣ تحميلبنما: ٥٥٢٬٩٤٣ تحميلكوستاريكا: ١٬٣٦٩٬٧٢٦ تحميلنيكاراغوا: ٢٥٧٬٥٥٨ تحميلهندوراس: ٤٠٠٬١٥٣ تحميلالسلفادور: ٦٦٦٬١٩٥ تحميلغواتيمالا: ٩٧١٬٩٨٢ تحميلبليز: ٥٢٬٥٥٤ تحميلفنزويلا: ١٬٥٩١٬٥٥٤ تحميلغيانا: ٤١٬٤٠١ تحميلسورينام: ٣٤٬٦٥٥ تحميلفرنسا: ٤٦٬٢١٥٬٨٥٢ تحميلالإكوادور: ١٬٨٢٥٬٩١٥ تحميلبورتوريكو: ٩١٨٬٢٩٦ تحميلجامايكا: ٢٨١٬٨٤١ تحميلكوبا: ١٧٥٬٧٥٤ تحميلزيمبابوي: ٢٢٩٬٥٣٩ تحميلبوتسوانا: ٥٣٬٠٦٠ تحميلناميبيا: ١٢٣٬٣٤٣ تحميلالسنغال: ١١٣٬٢١٠ تحميلمالي: ٢٥٬١٦١ تحميلموريتانيا: ١٣٬٠٥٥ تحميلبنين: ٧٥٬٦٣٢ تحميلالنيجر: ٩٬١٤٨ تحميلنيجيريا: ٥١٦٬٨٧٤ تحميلالكاميرون: ١٣٥٬١٣٩ تحميلتوغو: ٧٨٬٠٩٢ تحميلغانا: ٣٥٦٬٧٨٣ تحميلساحل العاج: ١٦٦٬٠٦٠ تحميلغينيا: ٧٬٩٠٨ تحميلغينيا بيساو: ٢٬٠٧١ تحميلليبيريا: ١١٬٢٢٨ تحميلسيراليون: ٨٬٨٠٣ تحميلبوركينا فاسو: ٣٤٬٤٠٧ تحميلجمهورية أفريقيا الوسطى: ١٬٦٦١تحميلجمهورية الكونغو: ٤١٬٠٣٤ تحميلالغابون: ٤٥٬٨٣٩ تحميلغينيا الاستوائية: ٥٬٧٧٨ تحميلزامبيا: ١٢٦٬٤٢٢ تحميلمالاوي: ٥٨٬٠٨٣ تحميلموزمبيق: ٨٦٬٤٨٢ تحميلسوازيلاند: ١١٬٣٦٧ تحميلأنغولا: ١٦٢٬٥٣٠ تحميلبوروندي: ١٢٬٧٢٠ تحميلإسرائيل: ٣٬٣٤٠٬٢٥٦ تحميللبنان: ٣٤٤٬٢٦٦ تحميلمدغشقر: ١٤٤٬٨٤٣ تحميلفلسطين: ١٤٠٬٣٧٥ تحميلغامبيا: ١٤٬٤٦٠ تحميلتونس: ٩١٥٬٢٢٥ تحميلالجزائر: ١٬٠٠٩٬٦٨٠ تحميلالأردن: ٣٩٨٬٦٣٩ تحميلالإمارات العربية المتحدة:١٬٢٢١٬٢١٦ تحميلقطر: ٢٥١٬٩٤٤ تحميلالكويت: ٣٦٩٬٦٨٣ تحميلالعراق: ٤٤٣٬٦٤٩ تحميلعمان: ١٦٦٬١٨٠ تحميلفانواتو: ٣٬٨٨١ تحميلكمبوديا: ٢٧٨٬٦٢٩ تحميلتايلاند: ٢٬٦٢٤٬٠٠٠ تحميللاوس: ٣٤٬٨٨٤ تحميلبورما: ٣٠٧٬٥٢٣ تحميلفيتنام: ٢٬٤٤٧٬٥٥٦ تحميلكوريا الشمالية: ١٨٣ تحميلكوريا الجنوبية: ٤٬٤٠٨٬٤٨٢ تحميلمنغوليا: ٨٠٬٣٠٠ تحميلالهند: ٢٢٬٤٥٦٬١٨٠ تحميلبنغلاديش: ٢٬٠٢٥٬٤٦٧ تحميلبوتان: ٦٬٣٠٤ تحميلنيبال: ١٬٠٨٧٬١٢٧ تحميلباكستان: ١٬٣٠٥٬٣٥٩ تحميلأفغانستان: ٢٠٬١٩٨ تحميلطاجيكستان: ٢٦٬٤٤٨ تحميلقيرغيزستان: ٣٤٦٬٩٣٥ تحميلتركمانستان: ١٣٬٩٩٦ تحميلإيران: ٢٬٠٢٠٬٨٣٦ تحميلسوريا: ٨٨٬٣٢٤ تحميلأرمينيا: ٥٧٣٬٦٤٤ تحميلالسويد: ١٠٬٧٦٥٬٣٧٧ تحميلروسيا البيضاء: ٤٬١٦٠٬٩٩٧ تحميلأوكرانيا: ١٧٬٠٦٩٬٤٨٢ تحميلبولندا: ٢٢٬٦٥٦٬١٤٧ تحميلالنمسا: ١٠٬٨٨٤٬٤٧٧ تحميلالمجر: ١١٬٠٥٢٬٠٩٢ تحميلمولدوفا: ١٬٤٠٦٬٠٤٣ تحميلرومانيا: ١٧٬١٥٧٬٧٢٢ تحميلليتوانيا: ٢٬٢٦٣٬٢١١ تحميللاتفيا: ١٬٦٨٣٬٣٨٨ تحميلإستونيا: ١٬٤٤٦٬١٤٨ تحميلألمانيا: ١٠٧٬٨٢٧٬٩٤١ تحميلبلغاريا: ٤٬٧١١٬٦٣٩ تحميلاليونان: ٧٬١٤٠٬٨٠٦ تحميلتركيا: ٩٬١٦٨٬٤٦٧ تحميلألبانيا: ٤٥٩٬٨٨٩ تحميلكرواتيا: ٣٬٢٦٠٬٩٤٦ تحميلسويسرا: ١٠٬٦٠٩٬٨٦٢ تحميللوكسمبورغ: ٦٧٧٬٥٣٢ تحميلبلجيكا: ٨٬٣٠٨٬٩٩٨ تحميلهولندا: ١٨٬٢٩٨٬٥٣٢ تحميلالبرتغال: ٧٬٦٠٢٬٢٧٧ تحميلإسبانيا: ٤٠٬١٠٥٬٣٥٩ تحميلأيرلندا: ٣٬٥٩٢٬٧٨٦ تحميلكاليدونيا الجديدة: ٧٥٬٨٤٨ تحميلجزر سليمان: ٣٬٥٠٦ تحميلنيوزيلندا: ٣٬١٧٤٬٣٩٨ تحميلأستراليا: ١٤٬٥٦٧٬٠٥٩ تحميلسريلانكا: ٦٠٨٬٠٣٤ تحميلالصين: ٦٬٨٦٢٬٣١٠ تحميلتايوان: ٢٬٦٠٧٬٣٧٩ تحميلإيطاليا: ٢٨٬٢٦٢٬٤٢٣ تحميلالدنمارك: ٤٬٤٨٢٬٠٤٢ تحميلالمملكة المتحدة: ٤٦٬٩٥٣٬١٨٠ تحميلآيسلندا: ٤٤٤٬١٨٧ تحميلأذربيجان: ٥٢٤٬٥٦٣ تحميلجورجيا: ١٬٧٣٦٬٠٥٧ تحميلالفلبين: ٦٬٤٦٣٬٣٠٢ تحميلماليزيا: ٢٬٨٦٢٬٥٥٥ تحميلبروناي: ٧٧٬٧٦٨ تحميلسلوفينيا: ٢٬١٥٥٬٧٤٨ تحميلفنلندا: ٦٬٦٣٨٬٩٧٥ تحميلسلوفاكيا: ٣٬٠٨٩٬٥٦٨ تحميلجمهورية التشيك: ٩٬٢٩١٬٤٥٥ تحميلإريتريا: ٥٩٠ تحميلاليابان: ٨٬٦٤٨٬٦٨٨ تحميلباراغواي: ٧٣٣٬٣٣١ تحميلاليمن: ٥٥٬٥٣٢ تحميلالسعودية: ٢٬٠٩٧٬٤٩٩ تحميلقبرص: ٥٣٥٬٩٢١ تحميلالمغرب: ١٬٤٥٤٬٤٣٢ تحميلمصر: ٢٬١٠٧٬٢٢٨ تحميلليبيا: ٩١٬٢٠٨ تحميلإثيوبيا: ٣٠٠٬٧٧٢ تحميلجيبوتي: ١٢٬١٨٢ تحميلأوغندا: ١٤٣٬٠٦٨ تحميلرواندا: ٦٨٬٨١١ تحميلالبوسنة والهرسك: ٩٨٦٬٩١٣ تحميلمقدونيا الشمالية: ١٬٠٤٣٬٨٦٤ تحميلصربيا: ٤٬٧٢٦٬١٨٢ تحميلالجبل الأسود: ٢٦٠٬٧٢٤ تحميلترينيداد وتوباغو: ٢٨٢٬٨٣٩ تحميلجنوب السودان: ٥٬٢٤٤ تحميل

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