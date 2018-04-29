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الإحصائيات
إجماليُّ عدد التنزيلات
1,093,171,189
إجماليُّ تطبيقات سطح المكتب
2,163
منذ
29/4/2018
عدد التنزيلات حسب الدولة
فيجي: ١٨٬٠٨٦ تحميل
تانزانيا: ١٩٦٬٧٣٤ تحميل
كندا: ٣٢٬٧٥٥٬٢٩٢ تحميل
الولايات المتحدة: ٢١٨٬٤٣٣٬١٥٥
تحميل
كازاخستان: ٢٬٦٠٣٬٩٦٤ تحميل
أوزبكستان: ٥٥٩٬٧٨٦ تحميل
بابوا غينيا الجديدة: ٢٦٬١٩٣ تحميل
إندونيسيا: ٧٬٥٣٨٬٦١٩ تحميل
الأرجنتين: ١١٬٣٣١٬٢٦٣ تحميل
تشيلي: ٤٬٦٩٩٬٠٧٠ تحميل
جمهورية الكونغو الديمقراطية:
٣٦٬٣٦٩ تحميل
الصومال: ٢٧٬٨٦٤ تحميل
كينيا: ١٬٥٦٦٬٦٥٧ تحميل
السودان: ٦٣٬٤٦٥ تحميل
تشاد: ٢٬٧٥٦ تحميل
هايتي: ٣٥٬٣٦١ تحميل
جمهورية الدومينيكان: ٨٥٤٬٣٩٤ تحميل
روسيا: ٥٤٬٥٤٨٬٢٧٦ تحميل
باهاماس: ٧٩٬٧٠٢ تحميل
جزر فوكلاند: ١٬٧٩٦ تحميل
النرويج: ٤٬٦٠٢٬٥٧٧ تحميل
جرينلاند: ٣٤٬٨٢٠ تحميل
تيمور الشرقية: ٥٬٥٢٩ تحميل
جنوب أفريقيا: ٤٬٤٠٥٬٧٩٧ تحميل
ليسوتو: ١٣٬٠٨٧ تحميل
المكسيك: ١٥٬٦٥٠٬٧٤٠ تحميل
الأوروغواي: ١٬٨٧٩٬٤٠٢ تحميل
البرازيل: ١١٥٬٨٤٩٬٣٣٣ تحميل
بوليفيا: ٦٢٤٬٠١٣ تحميل
بيرو: ١٬٩٩١٬٠٤٦ تحميل
كولومبيا: ٩٬٤١٥٬٤٢٣ تحميل
بنما: ٥٥٢٬٩٤٣ تحميل
كوستاريكا: ١٬٣٦٩٬٧٢٦ تحميل
نيكاراغوا: ٢٥٧٬٥٥٨ تحميل
هندوراس: ٤٠٠٬١٥٣ تحميل
السلفادور: ٦٦٦٬١٩٥ تحميل
غواتيمالا: ٩٧١٬٩٨٢ تحميل
بليز: ٥٢٬٥٥٤ تحميل
فنزويلا: ١٬٥٩١٬٥٥٤ تحميل
غيانا: ٤١٬٤٠١ تحميل
سورينام: ٣٤٬٦٥٥ تحميل
فرنسا: ٤٦٬٢١٥٬٨٥٢ تحميل
الإكوادور: ١٬٨٢٥٬٩١٥ تحميل
بورتوريكو: ٩١٨٬٢٩٦ تحميل
جامايكا: ٢٨١٬٨٤١ تحميل
كوبا: ١٧٥٬٧٥٤ تحميل
زيمبابوي: ٢٢٩٬٥٣٩ تحميل
بوتسوانا: ٥٣٬٠٦٠ تحميل
ناميبيا: ١٢٣٬٣٤٣ تحميل
السنغال: ١١٣٬٢١٠ تحميل
مالي: ٢٥٬١٦١ تحميل
موريتانيا: ١٣٬٠٥٥ تحميل
بنين: ٧٥٬٦٣٢ تحميل
النيجر: ٩٬١٤٨ تحميل
نيجيريا: ٥١٦٬٨٧٤ تحميل
الكاميرون: ١٣٥٬١٣٩ تحميل
توغو: ٧٨٬٠٩٢ تحميل
غانا: ٣٥٦٬٧٨٣ تحميل
ساحل العاج: ١٦٦٬٠٦٠ تحميل
غينيا: ٧٬٩٠٨ تحميل
غينيا بيساو: ٢٬٠٧١ تحميل
ليبيريا: ١١٬٢٢٨ تحميل
سيراليون: ٨٬٨٠٣ تحميل
بوركينا فاسو: ٣٤٬٤٠٧ تحميل
جمهورية أفريقيا الوسطى: ١٬٦٦١
تحميل
جمهورية الكونغو: ٤١٬٠٣٤ تحميل
الغابون: ٤٥٬٨٣٩ تحميل
غينيا الاستوائية: ٥٬٧٧٨ تحميل
زامبيا: ١٢٦٬٤٢٢ تحميل
مالاوي: ٥٨٬٠٨٣ تحميل
موزمبيق: ٨٦٬٤٨٢ تحميل
سوازيلاند: ١١٬٣٦٧ تحميل
أنغولا: ١٦٢٬٥٣٠ تحميل
بوروندي: ١٢٬٧٢٠ تحميل
إسرائيل: ٣٬٣٤٠٬٢٥٦ تحميل
لبنان: ٣٤٤٬٢٦٦ تحميل
مدغشقر: ١٤٤٬٨٤٣ تحميل
فلسطين: ١٤٠٬٣٧٥ تحميل
غامبيا: ١٤٬٤٦٠ تحميل
تونس: ٩١٥٬٢٢٥ تحميل
الجزائر: ١٬٠٠٩٬٦٨٠ تحميل
الأردن: ٣٩٨٬٦٣٩ تحميل
الإمارات العربية المتحدة:
١٬٢٢١٬٢١٦ تحميل
قطر: ٢٥١٬٩٤٤ تحميل
الكويت: ٣٦٩٬٦٨٣ تحميل
العراق: ٤٤٣٬٦٤٩ تحميل
عمان: ١٦٦٬١٨٠ تحميل
فانواتو: ٣٬٨٨١ تحميل
كمبوديا: ٢٧٨٬٦٢٩ تحميل
تايلاند: ٢٬٦٢٤٬٠٠٠ تحميل
لاوس: ٣٤٬٨٨٤ تحميل
بورما: ٣٠٧٬٥٢٣ تحميل
فيتنام: ٢٬٤٤٧٬٥٥٦ تحميل
كوريا الشمالية: ١٨٣ تحميل
كوريا الجنوبية: ٤٬٤٠٨٬٤٨٢ تحميل
منغوليا: ٨٠٬٣٠٠ تحميل
الهند: ٢٢٬٤٥٦٬١٨٠ تحميل
بنغلاديش: ٢٬٠٢٥٬٤٦٧ تحميل
بوتان: ٦٬٣٠٤ تحميل
نيبال: ١٬٠٨٧٬١٢٧ تحميل
باكستان: ١٬٣٠٥٬٣٥٩ تحميل
أفغانستان: ٢٠٬١٩٨ تحميل
طاجيكستان: ٢٦٬٤٤٨ تحميل
قيرغيزستان: ٣٤٦٬٩٣٥ تحميل
تركمانستان: ١٣٬٩٩٦ تحميل
إيران: ٢٬٠٢٠٬٨٣٦ تحميل
سوريا: ٨٨٬٣٢٤ تحميل
أرمينيا: ٥٧٣٬٦٤٤ تحميل
السويد: ١٠٬٧٦٥٬٣٧٧ تحميل
روسيا البيضاء: ٤٬١٦٠٬٩٩٧ تحميل
أوكرانيا: ١٧٬٠٦٩٬٤٨٢ تحميل
بولندا: ٢٢٬٦٥٦٬١٤٧ تحميل
النمسا: ١٠٬٨٨٤٬٤٧٧ تحميل
المجر: ١١٬٠٥٢٬٠٩٢ تحميل
مولدوفا: ١٬٤٠٦٬٠٤٣ تحميل
رومانيا: ١٧٬١٥٧٬٧٢٢ تحميل
ليتوانيا: ٢٬٢٦٣٬٢١١ تحميل
لاتفيا: ١٬٦٨٣٬٣٨٨ تحميل
إستونيا: ١٬٤٤٦٬١٤٨ تحميل
ألمانيا: ١٠٧٬٨٢٧٬٩٤١ تحميل
بلغاريا: ٤٬٧١١٬٦٣٩ تحميل
اليونان: ٧٬١٤٠٬٨٠٦ تحميل
تركيا: ٩٬١٦٨٬٤٦٧ تحميل
ألبانيا: ٤٥٩٬٨٨٩ تحميل
كرواتيا: ٣٬٢٦٠٬٩٤٦ تحميل
سويسرا: ١٠٬٦٠٩٬٨٦٢ تحميل
لوكسمبورغ: ٦٧٧٬٥٣٢ تحميل
بلجيكا: ٨٬٣٠٨٬٩٩٨ تحميل
هولندا: ١٨٬٢٩٨٬٥٣٢ تحميل
البرتغال: ٧٬٦٠٢٬٢٧٧ تحميل
إسبانيا: ٤٠٬١٠٥٬٣٥٩ تحميل
أيرلندا: ٣٬٥٩٢٬٧٨٦ تحميل
كاليدونيا الجديدة: ٧٥٬٨٤٨ تحميل
جزر سليمان: ٣٬٥٠٦ تحميل
نيوزيلندا: ٣٬١٧٤٬٣٩٨ تحميل
أستراليا: ١٤٬٥٦٧٬٠٥٩ تحميل
سريلانكا: ٦٠٨٬٠٣٤ تحميل
الصين: ٦٬٨٦٢٬٣١٠ تحميل
تايوان: ٢٬٦٠٧٬٣٧٩ تحميل
إيطاليا: ٢٨٬٢٦٢٬٤٢٣ تحميل
الدنمارك: ٤٬٤٨٢٬٠٤٢ تحميل
المملكة المتحدة: ٤٦٬٩٥٣٬١٨٠ تحميل
آيسلندا: ٤٤٤٬١٨٧ تحميل
أذربيجان: ٥٢٤٬٥٦٣ تحميل
جورجيا: ١٬٧٣٦٬٠٥٧ تحميل
الفلبين: ٦٬٤٦٣٬٣٠٢ تحميل
ماليزيا: ٢٬٨٦٢٬٥٥٥ تحميل
بروناي: ٧٧٬٧٦٨ تحميل
سلوفينيا: ٢٬١٥٥٬٧٤٨ تحميل
فنلندا: ٦٬٦٣٨٬٩٧٥ تحميل
سلوفاكيا: ٣٬٠٨٩٬٥٦٨ تحميل
جمهورية التشيك: ٩٬٢٩١٬٤٥٥ تحميل
إريتريا: ٥٩٠ تحميل
اليابان: ٨٬٦٤٨٬٦٨٨ تحميل
باراغواي: ٧٣٣٬٣٣١ تحميل
اليمن: ٥٥٬٥٣٢ تحميل
السعودية: ٢٬٠٩٧٬٤٩٩ تحميل
قبرص: ٥٣٥٬٩٢١ تحميل
المغرب: ١٬٤٥٤٬٤٣٢ تحميل
مصر: ٢٬١٠٧٬٢٢٨ تحميل
ليبيا: ٩١٬٢٠٨ تحميل
إثيوبيا: ٣٠٠٬٧٧٢ تحميل
جيبوتي: ١٢٬١٨٢ تحميل
أوغندا: ١٤٣٬٠٦٨ تحميل
رواندا: ٦٨٬٨١١ تحميل
البوسنة والهرسك: ٩٨٦٬٩١٣ تحميل
مقدونيا الشمالية: ١٬٠٤٣٬٨٦٤ تحميل
صربيا: ٤٬٧٢٦٬١٨٢ تحميل
الجبل الأسود: ٢٦٠٬٧٢٤ تحميل
ترينيداد وتوباغو: ٢٨٢٬٨٣٩ تحميل
جنوب السودان: ٥٬٢٤٤ تحميل
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